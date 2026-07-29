Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε τουριστικούς προορισμούς

Παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα από την ΑΑΔΕ, η οποία συνεχίζει τους σαρωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και σε επιχειρήσεις που, βάσει ανάλυσης κινδύνου, παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και των λοιπών τουριστικών υπηρεσιών.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών καταγράφηκαν:

13.287 φορολογικές παραβάσεις

αδήλωτα καθαρά έσοδα 545.573 ευρώ

545.573 ευρώ πρόστιμα 1.023.281 ευρώ

1.023.281 ευρώ 48ωρο «λουκέτο» σε οκτώ επιχειρήσεις

Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτέλεσαν γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, καθώς και δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία στην Πρέβεζα.

