Σε απόγνωση λόγω χρεών το Ρίο ντε Τζανέιρο: «Βγάζει στο σφυρί» το Μαρακανά

Ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης του εμβληματικού «Μαρακανά» με στόχο τη μείωση του χρέους της, ανακοίνωσε η πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία.

Μαρακανά
Το Μαρακανά στο Ρίο ντε Τζανέιρο | Shutterstock
Η δυσχερής οικονομική θέση στην οποία έχει περιέλθει η μεγαλύτερη Πολιτεία της Βραζιλίας, οδήγησε τους υπεύθυνους στην κατάρτιση μίας λίστας με δεκάδες ακίνητα, τα οποία θα μπορούσαν να βγουν στο σφυρί, με στόχο σημαντικά έσοδα που θα μείωναν τα χρέη του Ρίο ντε Τζανέιρο.

ευελπιστώντας να βάλει στα ταμεία της ως και 320 εκατ. ευρώ από την εκποίηση του ποδοσφαιρικού σταδίου που φιλοξένησε χιλιάδες αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων και δύο τελικούς Μουντιάλ.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

