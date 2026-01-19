Σε επίπεδα ρεκόρ η περιουσία των δισεκατομμυριούχων - «Απειλή για τη δημοκρατία»

Ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων εκτινάχθηκε στο ιστορικό υψηλό των 18,3 τρισ. δολαρίων το 2025, με τους κροίσους του πλανήτη να αναζητούν θέσεις εξουσίας «για να διασφαλίσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα», σύμφωνα με έκθεση της Oxfam.

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων ξεπέρασε τους 3.000 πέρυσι ενώ συνολικά η περιουσία τους εκτοξεύθηκε 16%, ή 2,5 τρισ. δολάρια, ανέφερε η έκθεση.

