Σε επίπεδα ρεκόρ η περιουσία των δισεκατομμυριούχων - «Απειλή για τη δημοκρατία»

Ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων έχει αυξηθεί κατά 81% από το 2020, ανέφερε η ΜΚΟ, περιγράφοντας το παρελθόν ως «μια καλή δεκαετία για τους ζάμπλουτους της Γης».

Ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων εκτινάχθηκε στο ιστορικό υψηλό των 18,3 τρισ. δολαρίων το 2025, με τους κροίσους του πλανήτη να αναζητούν θέσεις εξουσίας «για να διασφαλίσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα», σύμφωνα με έκθεση της Oxfam.

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων ξεπέρασε τους 3.000 πέρυσι ενώ συνολικά η περιουσία τους εκτοξεύθηκε 16%, ή 2,5 τρισ. δολάρια, ανέφερε η έκθεση.

