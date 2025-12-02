Σε ποια περιοχή της Ελλάδας κλέβουν το περισσότερο ρεύμα

Με νέα εργαλεία και πιο αυστηρό πλαίσιο ελέγχων επιχειρεί ο ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ να περιορίσει το φαινόμενο των ρευματοκλοπών. Το «οπλοστάσιο» του ΔΕΔΔΗΕ ενισχύεται με την ΑΑΔΕ να τροφοδοτεί τον Διαχειριστή του Δικτύου με φορολογικά δεδομένα των καταναλωτών, ώστε οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις να γίνονται πιο στοχευμένα και να εντοπίζονται όσοι κλέβουν ρεύμα.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας: Ποια μέρα θα σημειωθούν καταιγίδες - Πού θα δούμε χιόνι
- Τι συνέβη την πρώτη φορά που ο άνθρωπος μίλησε με τους εξωγήινους
- «Όλοι δικαιούμαστε μια επαναστατική πράξη, αυτή ήταν η δική μου»: Η Μαρία Κεχαγιόγλου στο Reader
- H θρυλική Ρόζα Εσκενάζυ, τα «χασικλίδικα» και η λογοκρισία του Μεταξά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.