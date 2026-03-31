ΣΕΦ - ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Βγήκε» ο διαγωνισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση του φαληρικού σταδίου

Ήδη, από τον φορέα υλοποίησης ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) προκηρύχθηκε σχετικός διαγωνισμός με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)».

Newsroom
OLYMPIAKOS SEF
Προχωρά η διαδικασία που σχετίζεται με την ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), με το Ελεγκτικό Συνέδριο να έχει εγκρίνει ήδη τη σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ και ΣΕΦ, με κονδύλι έως 25 εκατ. ευρώ, για το ενεργειακό «λίφτινγκ» του φαληρικού σταδίου. Η ολοκλήρωση της οποίας, ως γνωστόν, αποτελεί και βασική προϋπόθεση ώστε να αναλάβει την υποδομή η ΚΑΕ Ολυμπιακός με στόχο, με δικά της έξοδα, να μετατρέψει το ΣΕΦ σε μια σύγχρονη μπασκετική αρένα.

