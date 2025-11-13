Shein - Temu: Συμφωνία για επιβολή φόρων στα χαμηλής αξίας δέματα μέσα στο 2026

Σε συμφωνία ήρθαν σήμερα (13/11) οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών για να επισπεύσουν την επιβολή τελωνειακών δασμών στα χαμηλής αξίας δέματα που φτάνουν στην Ένωση, με στόχο να περιορίσουν τις φθηνές κινεζικές εισαγωγές ηλεκτρονικού εμπορίου — ένα μέτρο που αναμένεται να πλήξει τις κινεζικές διαδικτυακές πλατφόρμες Shein και Temu.

Η συμφωνία για την επιβολή δασμών το συντομότερο δυνατόν, μέσα στο 2026, επετεύχθη σύμφωνα με το Reuters σε συνάντηση των υπουργών Οικονομικών στις Βρυξέλλες και ανοίγει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου η έγκριση απαιτείται επίσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να κινηθεί πιο γρήγορα, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τα κινεζικά προϊόντα που πωλούνται σε πολύ χαμηλές τιμές στην Ευρώπη.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, πρότεινε στους υπουργούς να καταργηθεί η εξαίρεση “de minimis” — δηλαδή η απαλλαγή από δασμούς για ηλεκτρονικές αγορές κάτω των 150 ευρώ (175 δολάρια) — μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Όπως είπε, η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να αντικατασταθεί από έναν «απλοποιημένο προσωρινό τελωνειακό φόρο».

Το 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη προτείνει την κατάργηση της εξαίρεσης, αλλά μόνο από το 2028, όταν πρόκειται να τεθεί σε ισχύ μια ευρύτερη αναθεώρηση του τελωνειακού καθεστώτος της ΕΕ — στο πλαίσιο της οποίας η εξαίρεση “de minimis” θα καταργηθεί επίσημα.

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες όπως οι Shein, Temu, AliExpress και Amazon Haul στέλνουν ρούχα, αξεσουάρ και ηλεκτρονικά είδη απευθείας από κινεζικά εργοστάσια στους καταναλωτές, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, χάρη στην απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς.

«Οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες — και ιδιαίτερα ο κλάδος του λιανεμπορίου — έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι αυτή η στρέβλωση του ανταγωνισμού πρέπει να εξαλειφθεί χωρίς καθυστέρηση», έγραψε ο Μάρος Σέφτσοβιτς.

Η συμφωνία έτυχε ευρείας αποδοχής σε όλη την Ευρώπη.

«Η κατάργηση της εξαίρεσης θα κλείσει τα μακροχρόνια “παραθυράκια” που αξιοποιούνταν συστηματικά για να αποφεύγονται οι τελωνειακοί δασμοί», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Δανή υπουργός Οικονομίας, Στέφανι Λόουζ.

Η γερμανική διαδικτυακή εταιρεία λιανικής Zalando, η οποία ήταν μεταξύ εκείνων που πίεζαν την ΕΕ να αναλάβει δράση, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η κατάργηση της εξαίρεσης θα πρέπει να επιταχυνθεί.

Ο Σύνδεσμος Εμπορίου Λιανικής της Σουηδίας και η Ένωση Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Γερμανίας δήλωσαν ξεχωριστά ότι η συμφωνία των υπουργών Οικονομικών αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τη δικαιότερη ανταγωνιστικότητα.