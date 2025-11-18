Σουβλάκι: Είδος πολυτελείας – Μία ανάσα από τα 5 ευρώ

Το σουβλάκι μετατρέπεται σε πολυτέλεια. Με το τυλιχτό να φτάνει τα 5 ευρώ και μια οικογένεια να χρειάζεται πάνω από 40 ευρώ για να γευματίσει, το άλλοτε φθηνό γρήγορο γεύμα έχει γίνει απλησίαστο, ενώ έρχονται κι άλλες ανατιμήσεις.

Tο τυλιχτό σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει τα 5 ευρώ στην Αττική σύμφωνα με το Mega και οι εποχές που το τυλιχτό κόστιζε 2,50 ευρώ φαίνονται πλέον μακρινές.

To αγαπημένο fast food, αρχίζει να παίρνει την ανιούσα, με την τιμή του πλέον να φτάνει στα ύψη.

Την ίδια ώρα οι αυξημένες πρώτες ύλες και τα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων φέρνουν νέες ανατιμήσεις σύμφωνα με τους προμηθευτές και τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Συνθήκη που ενδεχομένως αυξήσει κι άλλο την τιμή του.