Σούπερ μάρκετ: Πληρώσαμε 9,5 δισ. ευρώ για τρόφιμα στο δεκάμηνο

Πωλήσεις ύψους 11,605 δισ. ευρώ καταγράφηκαν στο δεκάμηνο του 2025 στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, με τα 9,580 δισ. ευρώ να αφορούν σε πωλήσεις τροφίμων, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατηγορία στα σούπερ μάρκετ, με μερίδιο 82,6% επί του συνολικού τζίρου του κλάδου.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα νέα στοιχεία της εταιρείας μετρήσεων Circana, για τους μήνες Ιανουάριο – Οκτώβριο 2025, η αγορά των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών σημείωσε ανάπτυξη πωλήσεων κατά 6,2% σε αξία, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 11,605 δισ. ευρώ έναντι πωλήσεων 10,923 δισ. ευρώ που είχαν καταγραφεί στο δεκάμηνο του 2024.
