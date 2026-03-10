Σούπερ μάρκετ: Τα απολύτως αναγκαία, προσφορές και ιδιωτική ετικέτα αγοράζει ο σύγχρονος καταναλωτής

Τρόπος ζωής έχει καταστεί η… οικονομία, καθώς το ακριβό κόστος ζωής έχει αλλάξει άρδην τις καταναλωτικές συνήθειες των σύγχρονων ελληνικών νοικοκυριών.

Καταναλωτικές συνήθειες που γίνονται άμεσα ορατές στο ράφι του σούπερ μάρκετ.

Διαβάστε περισσότερα στο Insider.gr.