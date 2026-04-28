Σπίτι 2: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται το «Ανακαινίζω»

Σε έως και 400.000 επιλέξιμα κλειστά σπίτια ηλικίας ως το 1990, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην ΕΡΤ για τα προγράμματα «Σπίτι 2» και «Ανακαινίζω».

Συγκεκριμένα ο υπουργός επεκτάθηκε για τη διαδικασία επιδότησης ανακαίνισης που ξεκινά ως το τέλος Μαΐου, με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, και συνεχίζεται με τις αιτήσεις από 1η Σεπτεμβρίου.

Σχετικά με το πρόγραμμα «Σπίτι 2» η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια είναι στις 2 Ιουνίου, αλλά, όπως διευκρίνισε ο κ. Παπαθανάσης η εκταμίευση μπορεί να συνεχιστεί.

Σπίτι 2 - Ανακαινίζω: Οι προθεσμίες για αιτήσεις και οι δικαιούχοι

Μέχρι τις 29 Μαΐου ισχύει το δανειακό σκέλος για τις επιχειρήσεις, ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης υπενθυμίζοντας ότι δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα τον Απρίλιο και η κυβέρνηση θα υποβάλλει αίτημα αναθεώρησης στο Εcofin του ερχόμενου Ιουλίου.

«Μαζί με το 'Σπίτι 1', πάνω από 23.500 συμπολίτες μας έχουν βρει σπίτι με δόση χαμηλότερη ενός ενοικίου και αυτό διαπιστώνεται και στην περιφέρεια, ειδικά σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης

Είναι το πρώτο ανάλογο πιλοτικό πρόγραμμα στην Ευρώπη, τόνισε για το πρόγραμμα επιδότησης ανακαίνισης σπιτιών που κατασκευάστηκαν πριν από το 1990, δίνοντας διευκρινίσεις και παραδείγματα για τη διαδικασία.

Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις αφού θα έχει προηγηθεί η διαδικασία επιλεξιμότητας που ξεκινά ως τα τέλη Μαΐου, μέσω gov.gr. Tο διάστημα είναι σημαντικό για να προετοιμαστεί όποιος έχει επιλεξιμότητα για τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, όπως το ενεργειακό πιστοποιητικό, είπε ο Νίκος Παπαθανάσης.