Σπίτι μου 2: Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρά στη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για τη συμμετοχή στο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πολίτες να επωφεληθούν από τα χαμηλότοκα δάνεια.

Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, τα νέα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Για άγαμους, το ανώτατο εισόδημα αυξάνεται από 20.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ.

Για έγγαμους, το όριο ανεβαίνει από 28.000 ευρώ σε 35.000 ευρώ.

Η προσαύξηση ανά τέκνο αυξάνεται σε 5.000 ευρώ, αντί για 4.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.

«Με αυτά τα δεδομένα, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα για μια οικογένεια με δύο παιδιά φτάνει τις 45.000 ευρώ, αντί των 36.000 ευρώ που ίσχυαν μέχρι τώρα», τόνισε ο κ. Παπαθανάσης.

Υπενθυμίζεται ότι για τον έλεγχο των εισοδηματικών ορίων λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους. Αν αυτό υπερβαίνει το όριο, εξετάζεται ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών, ενώ λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση που ισχύει κατά την ημερομηνία της αίτησης.

Παράταση προθεσμιών

Ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι παρατείνονται οι προθεσμίες του προγράμματος.

Η προθεσμία υπαγωγής στο «Σπίτι μου ΙΙ» μετατίθεται κατά πέντε μήνες: από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 στις 31 Μαΐου 2026.

Η καταληκτική ημερομηνία για την τελική εκταμίευση παρατείνεται από τις 30 Ιουνίου στις 31 Αυγούστου 2026.

«Κλειδώνει» η νέα επιδότηση για ανακαινίσεις

Ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε ακόμη πως κλειδώνει η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα νέο πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ το οποίο θα επιδοτεί ανακαινίσεις κατοικιών και ένα κομμάτι ενεργειακής αναβάθμισης.

Μέχρι τώρα τα κονδύλια για το ΕΣΠΑ μπορούσαν να κατευθυνθούν μόνο για την ενεργειακή αναβάθμιση. Όμως στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ θα τρέξει στη χώρα μας ένα πρόγραμμα που θα αφήνει επιδοτήσεις και για γενικές εργασίες ανακαίνισης με στόχο να αξιοποιηθούν παλαιά διαμερίσματα και να αυξηθεί η προσφορά στην αγορά κατοικίας, όπως μεταδίδει το Insider.gr.

«Προχωράμε σε ένα σπουδαίο πρόγραμμα. Το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα που θα χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους… Ο πρωθυπουργός διαπραγματεύτηκε και είμαστε πολύ κοντά να ανακοινώσουμε ένα νέο πρόγραμμα ανακαίνισης», είπε ο κ. Παπαθανάσης σημειώνοντας πως το πρόγραμμα θα τρέξει προς τον Απρίλιο με Μάιο.

Νέα μέτρα για το στεγαστικό

Οι αλλαγές στο «Σπίτι μου ΙΙ» και το νέο πρόγραμμα επιδότησης έρχονται στο πλαίσιο των νέων μέτρων που ετοιμάζεται να λάβει η κυβέρνηση για το στεγαστικό. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, θα ανακοινωθούν νέα μέτρα από τον πρωθυπουργό πριν κλείσει το έτος.