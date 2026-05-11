«Σπίτι μου 2»: Η παράταση για τα δάνεια που χάνουν την προθεσμία του Ιουνίου

Σύμφωνα με τα Υπουργεία Οικονομίας και Κοινωνικής Συνοχής, «Οι προθεσμίες που συνδέονται με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι απολύτως ανελαστικές», επηρεάζοντας και το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».

«Ενόψει της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», και στο πλαίσιο της πρότασης αναθεώρησης που κατέθεσε η Ελλάδα την Παρασκευή 8 Μάϊου 2026, κρίθηκε αναγκαίος ο καθορισμός συγκεκριμένου στόχου για το πρόγραμμα, καθώς η μη έγκαιρη επίτευξη των σχετικών οροσήμων επιφέρει δημοσιονομικές επιπτώσεις και απώλεια πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σπίτι μου 2: Η παράταση για συμβασιοποίηση των δανείων

Επομένως, προκειμένου να διασφαλιστούν η μέγιστη δυνατή συμμετοχή δικαιούχων στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, καθώς και η απρόσκοπτη υλοποίησή του, τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος, που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως 2 Ιουνίου 2026, δύναται να συμβασιοποιηθούν έως 31 Αυγούστου 2026, με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης απέστειλε σχετική επιστολή προς τους επικεφαλής των τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή ανταπόκριση από τους συμπολίτες μας με την απορρόφηση να φτάνει στο 88,7%, καθώς έχουν εγκριθεί 14.157 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1.705.800.000 ευρώ.



Τα συναρμόδια υπουργεία, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, παρακολουθούν στενά την πορεία υλοποίησης του προγράμματος Σπίτι μου ΙΙ για την αποτελεσματική εφαρμογή του προς όφελος των δικαιούχων και της κοινωνίας συνολικά», καταλήγει η ανακοίνωση.