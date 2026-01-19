Στα 446,87 ευρώ αυξάνεται η εθνική σύνταξη το 2026 - Οι 10 ειδικές παροχές που συμπαρασύρει

Αυξημένες κατά 2,4% χορηγούνται από 1/1/2026 οι κύριες συντάξεις, ενώ κατά το ίδιο ποσοστό αναπροσαρμόζεται το ύψος της εθνικής σύνταξης (ανάλογα με τα έτη ασφάλισης).
Έτσι με 15ετία, το ποσό της εθνικής σύνταξης διαμορφώνεται στα 402,18 ευρώ (από 392,76 ευρώ πέρυσι), με 16 έτη στα 411,11 ευρώ (από 401,48 ευρώ), με 17 έτη στα 420,05 ευρώ (από 410,21 ευρώ), με 18 έτη στα 428,98 ευρώ (από 418,93 ευρώ), με 19 έτη στα 437,93 ευρώ (από 427,67 ευρώ) και με 20ετία στα 446,87 ευρώ μεικτά (από 436,40 ευρώ πέρυσι).
