«Στα δύο» ο καιρός το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας: Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Σε «δύο καιρικά τμήματα» φέρεται να χωρίζεται το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα κακοκαιρίας και ένα καλοκαιρίας.

Οι άστατες καιρικές συνθήκες με βάση την πρόγνωση θα διαρκέσουν κυρίως μέχρι το Σάββατο (21/2) και βελτίωση καιρού αναμένεται από την Κυριακή (22/2).

Αναλυτικότερα, την Παρασκευή (20/2) θα περάσει ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό, και κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει περιοχές της χώρας. Από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια θα κατηφορίσει ψυχρή αέρια μάζα η οποία θα συγκρουστεί με μια θερμή αέρια μάζα, όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος, με αποτέλεσμα να έχουμε βροχές και χιόνια στα ορεινά.

Το Σάββατο, το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να περιορίζεται στα δυτικά και βόρεια, και θα συνοδευτεί από πτώση του υδραργύρου.

Καιρός: Τι ισχύει για την Καθαρά Δευτέρα

Ωστόσο, την Κυριακή, ο άστατος καιρός θα επιβαρύνει κυρίως την Κρήτη, και βελτιωμένη εικόνα θα υπάρχει στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Πολύ καλές καιρικές συνθήκες, χωρίς ανέμους, προβλέπονται για την Καθαρά Δευτέρα. Αν και τη νύχτα και τις πρωινές ώρες της 23ης Φεβρουαρίου προβλέπεται κρύο, η θερμοκρασία φέρεται ότι θα ανέβει κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών ωρών διαμορφώνοντας ιδανικές συνθήκες για να απολαύσουμε την «αργία».