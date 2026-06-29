Στα «μανταλάκια» οι μεγαλοφειλέτες της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ - Ποιοι εξαιρούνται

Αύριο θα πραγματοποιηθεί η κοινή δημοσιοποίηση των στοιχείων των μεγαλοφειλετών της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ, με χρέη άνω των 150.000 ευρώ, τα οποία βρίσκονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενός έτους.
Στη «μαύρη» λίστα των κακοπληρωτών του ΕΦΚΑ θα αναγράφεται ο ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του οφειλέτη, καθώς και η βασική οφειλή. Εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, θα αναγράφονται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η επωνυμία, η διεύθυνση έδρας και η βασική οφειλή.
Διαβάστε περισσότερα στο Insider.gr
- Βενεζουέλα: Χάνουν τη «μάχη» με τον χρόνο οι εγκλωβισμένοι - Ξεχασμένες οι πληγείσες περιοχές της υπαίθρου
- Το X-Files της Ελλάδας: Το UFO της Αταλάντης, οι αντιδράσεις και τα αναπάντητα ερωτήματα
- Το νέο κόμμα της Τζάκρη, οι πληρωμές στους αγρότες και η καχυποψία για την κεντρική επιτροπή στον ΣΥΡΙΖΑ
- Νέα «αρπαγή» δημοσιογράφου του Open από τον ΑΝΤ1 και φήμες και για δεύτερη. Ποιος θα λέει «Καλημέρα Ελλάδα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.