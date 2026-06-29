Στα «μανταλάκια» οι μεγαλοφειλέτες της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ - Ποιοι εξαιρούνται

Αύριο θα πραγματοποιηθεί η κοινή δημοσιοποίηση των στοιχείων των μεγαλοφειλετών της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ, με χρέη άνω των 150.000 ευρώ, τα οποία βρίσκονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενός έτους.

Στη «μαύρη» λίστα των κακοπληρωτών του ΕΦΚΑ θα αναγράφεται ο ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του οφειλέτη, καθώς και η βασική οφειλή. Εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, θα αναγράφονται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η επωνυμία, η διεύθυνση έδρας και η βασική οφειλή.

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