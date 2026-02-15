Μενού

Στα μπλε τιμολόγια 65.000 νέα νοικοκυριά κάθε μήνα – Μείωση για τα πράσινα προϊόντα

Σε διαρκή άνοδο τα μπλε τιμολόγια ρεύματος, προσελκύοντας κατά μέσο όρο περίπου 65.000 νέα νοικοκυριά κάθε μήνα.

Χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος
Νέα τιμολόγια ρεύματος | EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Η σταθερή ενίσχυση της βάσης των νοικοκυριών που επιλέγουν σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φαινόμενα της αγοράς προμήθειας ρεύματος μέσα στο 2025.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα λεγόμενα «μπλε» προϊόντα καταγράφουν διαρκή άνοδο, προσελκύοντας κατά μέσο όρο περίπου 65.000 νέα νοικοκυριά κάθε μήνα, την ώρα που τα «πράσινα» τιμολόγια συνεχίζουν να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία, αλλά με εμφανείς απώλειες καταναλωτών.

