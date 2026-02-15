Στα μπλε τιμολόγια 65.000 νέα νοικοκυριά κάθε μήνα – Μείωση για τα πράσινα προϊόντα

Η σταθερή ενίσχυση της βάσης των νοικοκυριών που επιλέγουν σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φαινόμενα της αγοράς προμήθειας ρεύματος μέσα στο 2025.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα λεγόμενα «μπλε» προϊόντα καταγράφουν διαρκή άνοδο, προσελκύοντας κατά μέσο όρο περίπου 65.000 νέα νοικοκυριά κάθε μήνα, την ώρα που τα «πράσινα» τιμολόγια συνεχίζουν να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία, αλλά με εμφανείς απώλειες καταναλωτών.
