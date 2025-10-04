Στα σκαριά η αύξηση του ορίου ηλικίας για σύνταξη: Αλλαγές και στην επικουρική ασφάλιση

Όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Ο εργατολόγος Χρήστος Βουρλιώτης, μιλώντας στο Mega, υπενθυμίζει ότι ήδη από το 2010 ο νόμος προβλέπει πως το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης πρέπει να συνδέεται με το προσδόκιμο ζωής, προκειμένου να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της συνταξιοδοτικής παροχής, που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, και των εισφορών στον ΕΦΚΑ από τους εν ενεργεία εργαζομένους.

Σήμερα, το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι τα 62 έτη. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, το όριο αυτό πρέπει να επανεξετάζεται κάθε τρία χρόνια.

Όπως εξηγεί ο εργατολόγος, η ΕΛΣΤΑΤ ήδη διεξάγει σχετική έρευνα και εκτιμάται ότι από το 2019 έως το 2030 το προσδόκιμο ζωής:

Στους άνδρες θα αυξηθεί από τα 84 στα 85 έτη

θα αυξηθεί από τα 84 στα 85 έτη Στις γυναίκες από τα 87 στα 88 έτη

Αυτή η μεταβολή κατά ένα έτος αναμένεται να οδηγήσει και σε αντίστοιχη αύξηση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που προετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας.

Πρόκειται για ένα εκτεταμένο πακέτο μεταρρυθμίσεων, η πρώτη φάση του οποίου προβλέπει τη δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης και για την επικουρική σύνταξη, κάτι που μέχρι πρότινος δεν ίσχυε.