Στα σκαριά σχέδιο προστασίας και μέτρα στήριξης λόγω πολέμου: Σε ποια περίπτωση θα ενεργοποιηθούν

Έτοιμη για έκτακτα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων φέρεται να είναι η Ελληνική Κυβέρνηση με φόντο τις εξελίξεις με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το σχέδιο προστασίας, οι «γραμμές άμυνας» για την οικονομία θα ενεργοποιηθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Σύμφωνα με τον Alpha, ήδη γίνονται έλεγχοι στην αγορά για τον περιορισμό της αισχροκέρδειας, από την Ανεξάρτητη Αρχή.

Αν οι συνέπειες από την έκρυθμη κατάσταση στημ ευρύτερη εμπόλεμη περιοχή είναι μεγάλες, και ορατές στην τσέπη των Ελλήνων, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην δεύτερη φάση του πλάνου και εκτός από την εντατικοποίηση των ελέγχων, θα υπάρχουν στοχευμένες επιδοτήσεις και οικονομικές ενισχύσεις για τα ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Πώς θα χρηματοδοτηθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά σε περίπρωση έκτακτης ανάγκης

Αναφορικά με το πώς θα χρηματοδοτηθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά σε περίπρωση έκτακτης ανάγκης, οι πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού αναφέρουν ότι έχει αρχίσει να διαμορφώνεται «κουμπαράς έκτακτης ανάγκης», ο οποίος θα κυμαίνεται από 1 έως 1,5 δις.

Ο κουμπαράς θα έχει χρήματα που θα προέρχονται από την έμμεση φορολογία και το «κυνήγι» της φοροδιαφυγής.

Η παράμετρος που θα επηρεάσει το κυβερνητικό πλάνο, είναι η ίδια η διλαρκεια του πολέμου.

Αν και πολιτικοί αναλυτές κάνουν λόγο για μέρες ή ακόμα και τέσσερις μήνες, αβέβαιο παραμένει το πόσο θα «φλέγεται» η Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, φρένο θα μπει στο περιθώριο αισχροκέρδειας. με πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Το πλαφόν θα είναι διαφορετικό ανά κλάδο, όπως έχει διαμορφωθεί από ψηφιακά εργαλεία.

