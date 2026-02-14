Μενού

Στα ύψη η τιμή για «30 τετραγωνικά»: Σε 5 χρόνια αυξήθηκε κατά 200 ευρώ η τιμή ενοικίασης γκαρσονιέρας

Η εξέλιξη της μέσης τιμής του ενοικίου για μια γκαρσονιέρα. Πόσο έχει αυξηθεί η τιμή την περίοδο 2019 -2026.

Ενοικιαστήριο στην Αθήνα
(Φωτ./Eurokinissi)
Στα ύψη είναι οι τιμές ενοικίασης σπιτιού, με τα ποσά να είναι απλησίαστα ακόμη και για μονόχωρα σπίτια, γκαρσονιέρες τριάντα και σαρανταπέντε τετραγωνικών.

Σύμφωνα με έρευνα του Open, η τιμής της γκαρσονιέρας έχει εκτοξευτεί μέσα σε περίπου πέντε χρόνια.

Η τιμή το 2019, για γκαρσονιέρα φέρεται κατά προσέγγιση να ανερχόταν στα 350 με 400 ευρώ το ανώτερο. Στη συνέχεια ανέβηκε κατά είκοσι περίπου ευρώ το 2020, ενώ  ανά τα χρόνια σημείωνε αύξηση. 

Το 2024 το κόστος έφτασε να αγγίζει τα 500 ευρώ ενώ σήμερα, εν έτει 2025 και 2026 η τιμή μιας γκαρσονιέρας ανέρχεται στα 550 ευρώ κατά μέσο όρο. 

Αυτό σημαίνει κατά την περίοδο 2019 - 2026 η τιμή αυξήθηκε κατά 200 ευρώ, με τους εν δυνάμει ενοικιαστές να δυσκολεύονται όλο και περισσότερο με την εύρεση κατοικίας. 

