Στα «ύψη» η τιμή του καφέ: Πόσο κοστίζει σήμερα ο ελληνικός σε σχέση με το 2023

Στα ύψη είναι η τιμή του καφέ, καθώς η ποικιλία Arabica έσπασε κάθε ρεκόρ φτάνοντας τα 4,29 δολάρια για μισό κιλό.

Ο Αναστάσιος Γιάγκογλου, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, δήλωσε στον ΣΚΑΙ ότι η κύρια αιτία αύξησης της τιμής του καφέ είναι οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέβαλε ειδικά στη Βραζιλία 50% δασμό.

Επίσης, μια ακόμη αιτία είναι η αύξηση κατανάλωσης από μη παραδοσιακές αγορές όπως είναι η Κίνα.

Τιμές: Πόσο έχει αυξηθεί η τιμή του ελληνικού καφέ

Αναφορικά με την αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων, τον ελληνικό καφέ, τα στοιχεία δείχνουν ότι η τιμή του έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά.

Το 2023 η τιμή του ελληνικού καφέ ήταν 15 ευρώ το κιλό ενώ σήμερα ξεπερνάει τα 23 ευρώ το κιλό.