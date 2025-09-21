Στα «ύψη» η τιμή του καφέ: Πόσο κοστίζει σήμερα ο ελληνικός σε σχέση με το 2023

Στα ύψη είναι η τιμή του καφέ, καθώς η ποικιλία Arabica έσπασε κάθε ρεκόρ φτάνοντας τα 4,29 δολάρια για μισό κιλό.
Ο Αναστάσιος Γιάγκογλου, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, δήλωσε στον ΣΚΑΙ ότι η κύρια αιτία αύξησης της τιμής του καφέ είναι οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέβαλε ειδικά στη Βραζιλία 50% δασμό.
Επίσης, μια ακόμη αιτία είναι η αύξηση κατανάλωσης από μη παραδοσιακές αγορές όπως είναι η Κίνα.
Τιμές: Πόσο έχει αυξηθεί η τιμή του ελληνικού καφέ
Αναφορικά με την αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων, τον ελληνικό καφέ, τα στοιχεία δείχνουν ότι η τιμή του έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά.
Το 2023 η τιμή του ελληνικού καφέ ήταν 15 ευρώ το κιλό ενώ σήμερα ξεπερνάει τα 23 ευρώ το κιλό.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.