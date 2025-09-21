Μενού

Στα «ύψη» η τιμή του καφέ: Πόσο κοστίζει σήμερα ο ελληνικός σε σχέση με το 2023

Πόσο έχει αυξηθεί η τιμή του ελληνικού καφέ σε δύο χρόνια.

Ελληνικός καφές
Σύμφωνα με μελέτες, ο ελληνικός καφές είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικά, τα οποία συμβάλλουν στην καλή υγεία της καρδιάς και παρέχουν προστασία από τον διαβήτη τύπου ΙΙ.
| Shutterstock
Στα ύψη είναι η τιμή του καφέ, καθώς η ποικιλία Arabica έσπασε κάθε ρεκόρ φτάνοντας τα 4,29 δολάρια για μισό κιλό. 

Ο Αναστάσιος Γιάγκογλου, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, δήλωσε στον ΣΚΑΙ ότι η κύρια αιτία αύξησης της τιμής του καφέ είναι οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος  επέβαλε ειδικά στη Βραζιλία 50% δασμό. 

Επίσης, μια ακόμη αιτία είναι η αύξηση κατανάλωσης από μη παραδοσιακές αγορές όπως είναι η Κίνα. 

Τιμές: Πόσο έχει αυξηθεί η τιμή του ελληνικού καφέ

Αναφορικά με την αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων, τον ελληνικό καφέ, τα στοιχεία δείχνουν ότι η τιμή του έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά. 

Το 2023 η τιμή του ελληνικού καφέ ήταν 15 ευρώ το κιλό ενώ σήμερα ξεπερνάει τα 23 ευρώ το κιλό. 

 

