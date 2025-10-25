Στα ύψη η τιμή του πετρελαίου στα νησιά συγκριτικά με την Αθήνα: Σε ποια περιοχή είναι πιο ακριβό

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, οι πολίτες αρχίζουν να αγοράζουν πετρέλαιο θέρμανσης, και αξιοσημείωτο είναι το πόσο μεγάλες είναι οι αποκλίσεις στις τιμές ανά την Ελλάδα.

Όπως επισημαίνει το OPEN, η τιμή στην Αττική ανέρχεται στο 1,098 ευρώ, στη Μεσσηνία στο 1,151 ευρώ, στα Δωδεκάνησα στο 1,224 ευρώ και στις Κυκλάδες στο 1,272 ευρώ ανά λίτρο.

Από τα παραδείγματα συμπεραίνεται ότι οι Κυκλάδες έχουν την πιο αυξημένη τιμή, και ειδικότερα η Αμοργός, δεδομένου ότι είναι πιο επιβαρυμένο το κόστος του μεταφορικού πλοίου για το πρατήριο της Αμοργού.

Γιατί είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο στα νησιά

«Η μεταφορά στην Κεφαλονιά περνάει 40 κύματα. Δηλαδή, έρχεται από Αστακό.

Αυτό σημαίνει ότι είναι μια γέφυρα επιπλέον και επιπλέον χιλιομετρική απόσταση για τον μεταφορέα», εξηγεί ο Κωνσταντίνος Γαλιατσάτος, πρόεδρος Πρατηρίων Καυσίμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης.