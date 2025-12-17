Μενού

Στα ύψη οι ακυρώσεις στα ξενοδοχεία λόγω των κλειστών δρόμων από τα μπλόκα

Τον αγώνα των αγροτών στηρίζουν και οι ξενοδόχοι οι οποίοι ωστόσο επιθυμούν να βρεθεί λύση πριν τα Χριστούγεννα καθώς οι ακυρώσεις των κρατήσεων όλο και αυξάνονται.

Αγροτικό μπλόκο στην Αργολίδα | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Στο πλευρό των αγροτών είναι και οι ξενοδόχοι, οι οποίοι επιθυμούν να βρεθεί λύση πριν τις ημέρες των εορτών καθώς ήδη ακυρώνονται οι κρατήσεις λόγω των κλειστών από τα μπλόκα δρόμων. 

Στα Τρίκαλα  οι ακυρώσεις για την περίοδο των γιορτών αγγίζουν το 30%. Οι επιχειρηματίες που συντάσσονται με τα αιτήματα των αγροτών, ζητούν να ικανοποιηθούν το συντομότερο καθώς πολλοί που θα ταξίδευαν πήραν πίσω την προκαταβολή τους. 

 

«Πίσω από τα ξενοδοχεία υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν άνθρωπου που πρέπει να πληρωθούν. Εμείς το θέλουμε, με τους αγρότες είμαστε. Δεν είμαστε απέναντι», επισημαίνει ο πρόεδρος των Ξενοδόχων του Nομού Τρικάλων. 

Την ίδια στιγμή και οι ακυρώσεις στη λίμνη Πλαστήρα κυμαίνονται στο 20 με 30%.Οι επιχειρηματίες της περιοχής είναι επίσης στο πλευρό των αγροτών: Συμπάσχουμε και εμείς μαζί τους. Ελπίζουμε να βρεθεί μια καλύτερη λύση πριν τις γιορτές», δήλωσε επιχειρηματίας στην κάμερα του Mega.

Αντίστοιχη εικόνα, με ακυρώσεις λόγω των κλειστών δρόμων από το μπλόκα υπάρχει και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκδρομείς δήλωσαν ότι χρειάστηκε να κάνουν παρακάμψεις μισής ώρας ή τριών τετάρτων. 

