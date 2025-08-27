Στα «ύψη» οι τιμές του κρέατος και των γαλακτοκομικών: Το μοσχάρι θα ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό

Η ακρίβεια έχει χτυπήσει και τις τιμές του κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων επιβαρύνοντας μέρα με τη μέρα το πορτοφόλι των καταναλωτών.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούλιο οι τιμές των κρεάτων αυξήθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση. Η αγορά αποδίδει τις υψηλές τιμές στο ενεργειακό κίοστοςε και στη διεθνή τιμή του μοσχαριού.

Κατά μέσο όρο το κρέας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, κοστίζει:

Μοσχάρι 16€/κιλό

Αρνί-Κατσίκι 15€/κιλό

Χοιρινό 7-9€/κιλό

Κοτόπουλο 4-7€/κιλό

Μάλιστα, οι επαγγελματίες στον χώρο, λένε πως το μοσχάρι θα ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό.

Ακρίβεια: Στα «ύψη» και οι τιμές των γαλακτοκομικών

Όπως είναι φυσικό, τα γαλακτοκομικά ακολουθούν την ίδια ανοδική πορεία, και γίνονται πολυτέλεια για ένα μέσο νοικοκυριό.

Σήμερα οι τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων κυμαίνονται:

Γάλα 1,70-1,90€/λτ

Γιαούρτι 2,60-6€/κιλό

Τυρί φέτα 12,30-15€/κιλό

Γραβιέρα 15-25€/κιλό

Και ακόμη οι τιμές δεν έχουν ολοκληρώσει την ανοδική τους πορεία.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει τους καταναλωτές σε αιματηρές περικοπές ακόμη και των απαραίτητων αγαθών.