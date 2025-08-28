Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη για το 2025 - Δεσμεύτηκαν τα σούπερ μάρκετ

Παρά τις αρχικές ενδείξεις για αυξήσεις στις τιμές των σχολικών ειδών, φαίνεται πως τελικά θα παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024.

Τη δέσμευση αυτή ανέλαβαν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια συνάντησής τους με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ανακουφίσει χιλιάδες οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με το αυξημένο κόστος ζωής.

Ο υπουργός, μετά τη συνάντησή του με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, δήλωσε:

«Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών.

Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024.

Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε επίσης ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζει τις προσπάθειες για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, με νέες πρωτοβουλίες, εντατικούς ελέγχους στην αγορά και επικείμενα μέτρα για τα βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης:

«Συνεχίζουμε την ίδια προσπάθεια με νέες πρωτοβουλίες, ελέγχους στην αγορά και νέα μέτρα που θα ανακοινώσουμε για το σύνολο των βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους ζωής και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών».

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ