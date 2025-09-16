Στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά για 3 ημέρες η πλατφόρμα — Πώς θα κάνετε την αίτηση

Το Υπουργείο Παιδείας ανοίγει εκ νέου τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 από σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Η τρίμηνη αυτή παράταση απευθύνεται αποκλειστικά σε δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη προθεσμία (30 Ιουνίου 2025 – 31 Ιουλίου 2025).

Περίοδος υποβολής : 16/09/2025 – 19/09/2025.

: 16/09/2025 – 19/09/2025. Δικαιούχοι: όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση στην αρχική προθεσμία.

Οδηγίες υποβολής

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στεγαστικού επιδόματος στη διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr.

Για την είσοδο στην εφαρμογή οι αιτούντες χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη και τον κωδικό που χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Στοιχεία εισόδου: username και password TAXISnet.

Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μόνο εντός του τριημέρου που ορίστηκε από το Υπουργείο και διατίθεται η σχετική εγκύκλιος που περιγράφει προϋποθέσεις και τεκμηρίωση για τη χορήγηση του επιδόματος.