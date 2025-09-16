Στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά για 3 ημέρες η πλατφόρμα — Πώς θα κάνετε την αίτηση

Το Υπουργείο Παιδείας ανοίγει εκ νέου τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 από σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025.
Η τρίμηνη αυτή παράταση απευθύνεται αποκλειστικά σε δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη προθεσμία (30 Ιουνίου 2025 – 31 Ιουλίου 2025).
- Περίοδος υποβολής: 16/09/2025 – 19/09/2025.
- Δικαιούχοι: όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση στην αρχική προθεσμία.
Οδηγίες υποβολής
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στεγαστικού επιδόματος στη διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr.
Για την είσοδο στην εφαρμογή οι αιτούντες χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη και τον κωδικό που χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.
Στοιχεία εισόδου: username και password TAXISnet.
Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μόνο εντός του τριημέρου που ορίστηκε από το Υπουργείο και διατίθεται η σχετική εγκύκλιος που περιγράφει προϋποθέσεις και τεκμηρίωση για τη χορήγηση του επιδόματος.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.