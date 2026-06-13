«Step up» στεγαστικά: Η μετατροπή φέρνει όφελος έως και 40%

Εξοικονόμηση αρκετών χιλιάδων ευρώ στο στεγαστικό τους δάνειο και «κλείδωμα» επιτοκίου σε χαμηλότερα επίπεδα επιτυγχάνουν οι δανειολήπτες με step up δάνεια που προχωρούν στη μετατροπή τους σε τοκοχρεωλυτικά με σταθερό επιτόκιο.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, οι δανειολήπτες με δάνεια αυτής της κατηγορίας, που ξεκίνησαν με χαμηλή αρχικά δόση που αυξάνεται σταδιακά, έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις προσφορές των τραπεζών και να «κλειδώσουν» ένα σταθερό, προνομιακό επιτόκιο, να εξασφαλίσουν ότι οι δόσεις που καταβάλλουν, αποπληρώνουν μεγάλο ύψος κεφαλαίου και να γλυτώσουν έτσι μεγάλη δαπάνη, η οποία για το σύνολο του δανείου, μπορεί να υπερβεί ακόμη και το 40%, ανάλογα με το ύψος και τη διάρκεια του δανείου.

Οι τράπεζες ενημερώνουν το τελευταίο διάστημα για την προσφορά αυτή τους πελάτες τους, κατ΄επιταγή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), και στο πλαίσιο αυτό, ανοίγουν ένα «παράθυρο» για τους δανειολήπτες.

Η ΕΚΤ ζητάει από τις τράπεζες να κατατάξουν τα δάνεια αυτή στην κατηγορία των επισφαλειών, εξαιτίας του υψηλού κινδύνου αδυναμίας εξόφλησης του υπέρογκου «μπαλονιού» στη λήξη του δανείου. Το «μπαλόνι» μάλιστα αναμένεται να «φουσκώσει» και άλλο εξαιτίας του νέου κύκλου ανόδου των επιτοκίων του ευρώ που ξεκίνησε η ΕΚΤ την περασμένη Πέμπτη.

Με το «πάγωμα» του επιτοκίου στο 3%, που είναι σε επίπεδα πριν την αύξηση των επιτοκίων του ευρώ, όπως προτείνεται από τις τράπεζες, απομακρύνεται ένας «πονοκέφαλος» για τους δανειολήπτες έως τη λήξη του δανείου.

Καθώς τα step up δάνεια έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο - το οποίο κινείται περίπου στο 5% με βάση το τρέχον επίπεδο του Euribor μηνός – και έχουν σταθερή δόση, η των επιτοκίων του ευρώ που ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη, σημαίνει αποπληρωμή περισσότερων τόκων και μικρότερου κεφαλαίου που μένει για το τέλος της περιόδου αποπληρωμής.

Για παράδειγμα, για υφιστάμενο δάνειο step up, με κυμαινόμενο επιτόκιο 4,72%, ανεξόφλητο υπόλοιπο 100.000 ευρώ και διάρκεια 242 μήνες, ο δανειολήπτης θα κληθεί να πληρώσει, με τα τρέχοντα δεδομένα, 188.000 ευρώ. Εάν μετατρέψει το δάνειο σε τοκοχρεωλυτικής δόσης, με σταθερό επιτόκιο 3%, θα έχει όφελος 53.000 ευρώ ή 28%.

Η μηνιαία δόση θα αυξηθεί από 340 ευρώ σε 557 ευρώ, με τη διάρκεια να παραμένει σταθερή. Η αύξηση των 217 ευρώ τον μήνα είναι μεν υψηλή, αλλά πρέπει να συνυπολογιστεί ότι το τρέχον πρόγραμμα προβλέπει σε βάθος χρόνου τελική μηνιαία δόση 615 ευρώ, ενώ η χαμηλότερη αποπληρωμή κεφαλαίου συσσωρεύει μια πληρωμή «μπαλόνι» στο τέλος του συγκεκριμένου δανείου, ύψους 74.000 ευρώ.

Στον αντίποδα, η αύξηση της μηνιαίας δόσης σε 557 ευρώ και το «κλείδωμα» σταθερού επιτοκίου 3%, μειώνει το συνολικό κόστος αποπληρωμής κεφαλαίου και τόκων σε 135.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που ο δανειολήπτης επιθυμεί χαμηλότερη δόση, μπορεί να ζητήσει την επέκταση της διάρκειας του δανείου κατά 60 μήνες δηλαδή να φθάσει τους 302 μήνες και η σταθερή δόση να διαμορφωθεί σε 478 ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 3%. Λόγω της μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής, το ποσό εξοικονόμησης τόκων μειώνεται σε 43.000 ευρώ και το όφελος περιορίζεται σε 23%, με το πληρωτέο ποσό να είναι 145.000 ευρώ.

Το όφελος μπορεί να φθάσει έως 90.800 ευρώ για υφιστάμενο δάνειο, με τρέχον υπόλοιπο 100.000 ευρώ, επιτόκιο 6% και εναπομείνασα διάρκεια 223 μήνες. Χωρίς επιμήκυνση της διάρκειας, το συνολικό κόστος αποπληρωμής του δανείου θα μειωθεί από 222.700 ευρώ, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, σε 131.900 ευρώ (μείωση κατά 41%) καθώς το επιτόκιο θα μειωθεί σε 3%, με τη μηνιαία δόση να αυξάνεται κατά σχεδόν 210 ευρώ, από 382 ευρώ σήμερα σε 591 ευρώ.

Παραμένοντας στο step up πρόγραμμα, ο δανειολήπτης στην τελευταία φάση θα δει τη δόση του να ανέρχεται στα 611 ευρώ, ελαφρώς υψηλότερη από αυτήν που «κλειδώνει», με τη μετατροπή και το σταθερό επιτόκιο ενώ θα έχει συσσωρευτεί δόση «μπαλόνι» 109.500 ευρώ, λόγω ελλιπούς αποπληρωμής κεφαλαίου.

Εφόσον ο δανειολήπτης δεν θέλει την αύξηση της μηνιαίας δόσης κατά 209 ευρώ, προτείνεται επέκταση της διάρκειας σε 283 μήνες, με την τοκοχρεωλυτική δόση να διαμορφώνεται σε 500 ευρώ. Με σταθερό επιτόκιο 3% θα εξοικονομήσει 81.300 ευρώ (από 222.700 σε 141.400 ευρώ) από τόκους και κεφάλαιο, με το όφελος να ανέρχεται σε 37%.