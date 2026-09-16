Σταθερά σε υψηλή τιμή, περί τα 110 δολάρια/βαρέλι διατηρείται το πετρέλαιο τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων, γεγονός που προκαλεί άμεση επιβάρυνση στις λιανικές τιμές των καυσίμων.

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται πλέον στα 2,16 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Αττική έχει ήδη αγγίξει τα 2,20 ευρώ. Παράλληλα, το πετρέλαιο κίνησης καταγράφει καθημερινή αυξητική τάση της τάξεως των 1 έως 2 λεπτών, έχοντας φτάσει στα 2,12 ευρώ, την ώρα που η τιμή του φυσικού αερίου κινείται στα 79 με 80 ευρώ τη μεγαβατώρα.

«Φωτιά» στο πετρέλαιο - Οι παγκόσμιες αιτίες

Η κύρια αιτία της νέας αυτής ανατίμησης εντοπίζεται στο έλλειμμα προσφοράς στην παγκόσμια αγορά, το οποίο επιτείνεται από το γεγονός ότι ο αγωγός East-West παραμένει εκτός λειτουργίας.

Η διακοπή αυτή αφαιρεί από την αγορά περίπου 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στη ροή του εφοδιασμού.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα και η πίεση στα αποθέματα εγείρουν πλέον έντονο προβληματισμό στους αναλυτές σχετικά με το ενδεχόμενο μελλοντικών ελλείψεων, παρά τη διατήρηση επιφυλάξεων για την επίσημη χρήση του όρου.

Το ενεργειακό αυτό ζήτημα αναμένεται να κυριαρχήσει στην επικαιρότητα το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Το θέμα τέθηκε ήδη στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο κατά τη συνάντηση που είχε στο Βερολίνο ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με τον Γερμανό Καγκελάριο, όπου η ενεργειακή ασφάλεια και οι ανατιμήσεις αποτέλεσαν κομβικό σημείο των συνομιλιών τους.

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