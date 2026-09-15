Χωρίς τέλος το ράλι στις τιμές καυσίμων: 2,16 η αμόλυβδη - Στα ύψη και το πετρέλαιο θέρμανσης

Δεν έχει τέλος το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων, την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν μοιάζει να εκτονώνεται άμεσα.

Οι τιμές στα καύσιμα κίνησης έχουν φτάσει σε απελπιστικά επίπεδα, ενώ φόβοι υπάρχουν και για το πετρέλαιο θέρμανσης, με τον χειμώνα να πλησιάζει.

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Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τα διυλιστήρια σήμερα, Τρίτη (15/09), αύξησαν την τιμή του πετρελαίου κατά 3 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και κατά 1 λεπτό περίπου στην αμόλυβδη βενζίνη.

Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο ίδιο μέσο, πανελλαδικά η μέση τιμή στη βενζίνη έχει διαμορφωθεί στα 2,16 ευρώ και για το πετρέλαιο στα 2,14 ευρώ.

Ο γενικός διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, Λευτέρης Κιοσές, εκτίμησε ότι η μέση τιμή θα κινηθεί ανοδικά και τις επόμενες ημέρες, και «οπωσδήποτε θα προστεθούν 2, 3, 4 λεπτά ίσως στις τιμές». Οι τιμές στην περιφέρεια μπορεί να είναι ακόμα πιο αυξημένες, προειδοποίησε.

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Τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης

Ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, ενημέρωσε πως από σήμερα γίνεται διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή να είναι ιδιαίτερα τσιμπημένη.

Ειδικότερα, όπως είπε, είναι αυξημένη κατά τουλάχιστον 90 λεπτά σε σχέση με την περσινή σεζόν.

«Αυτή τη στιγμή πάντως, σε κάθε περίπτωση δεν είναι στα τρόφιμα η κύρια κατηγορία η οποία οδηγεί τις εξελίξεις στο κομμάτι του πληθωρισμού, αντίθετα, μάλλον τον συγκρατούν» σημείωσε στην κρατική τηλεόραση.