Μενού

Στην αφετηρία το κοινό οικιστικό project Σπ. Λάτση - Lamda με τους 4 Πύργους στο Ελληνικό

Η επένδυση προβλέπεται να έχει συνολικό capex άνω των 169 εκατ. (με ΦΠΑ, αλλά και υποδομές ύψους 11,5 εκατ.) και ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος 2028.

Reader symbol
Newsroom
Ουρανοξύστης στο Ελληνικό
Ουρανοξύστης στο Ελληνικό | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για λογαριασμό της εταιρείας Aura Residential S.A., στο πλαίσιο της εξασφάλισης της απαιτούμενης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για την εξασφάλιση άδειας εκσκαφών, κατασκευής τοιχείων αντιστήριξης και άδειας κοπής 3 δένδρων με σκοπό την μελλοντική ανέγερση Συγκροτήματος τεσσάρων (4) υψηλών κτιρίων (Ύψος 50 μ.) με κύρια χρήση κατοικίας περιλαμβανομένου και καταστήματος με χρήση αναψυκτηρίου στο ισόγειο ενός εκ των κτιρίων, και με δυο (2) ενιαίους υπόγειους ορόφους βοηθητικών χρήσεων και χώρων στάθμευσης.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ