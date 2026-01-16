Στην αφετηρία το κοινό οικιστικό project Σπ. Λάτση - Lamda με τους 4 Πύργους στο Ελληνικό

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για λογαριασμό της εταιρείας Aura Residential S.A., στο πλαίσιο της εξασφάλισης της απαιτούμενης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για την εξασφάλιση άδειας εκσκαφών, κατασκευής τοιχείων αντιστήριξης και άδειας κοπής 3 δένδρων με σκοπό την μελλοντική ανέγερση Συγκροτήματος τεσσάρων (4) υψηλών κτιρίων (Ύψος 50 μ.) με κύρια χρήση κατοικίας περιλαμβανομένου και καταστήματος με χρήση αναψυκτηρίου στο ισόγειο ενός εκ των κτιρίων, και με δυο (2) ενιαίους υπόγειους ορόφους βοηθητικών χρήσεων και χώρων στάθμευσης.

