Στο μικροσκόπιο τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πόσο θα πάει η «φαρμακερή»

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κυρώσεις που φθάνουν έως και τα 500 ευρώ ανά παράβαση, οι οποίες κρίνονται δυσανάλογες σε περιπτώσεις μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων.

Χρήματα
Σε τροχιά επανεξέτασης μπαίνουν τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος, μετά από παρέμβαση της Διαρκούς Επιτροπής για την αρωγή της φορολογικής πολιτικής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

