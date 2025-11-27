Συλλογικές Συμβάσεις: Η επέκταση στις συμφωνίες για τους μισθούς και οι αλλαγές σε μετενέργεια και διαιτησία

Στις αρχές του 2026 θα νομοθετηθεί η νέα Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων, η οποία θα διευκολύνει την επέκταση των μισθολογικών όρων που προβλέπουν οι συλλογικές κλαδικές συμβάσεις στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου, ενώ η ισχύς της μετενέργειας μετά τη λήξη της Σύμβασης και την 3μηνη παράταση επεκτείνεται και πλέον θα ισχύει για όλους τους όρους της σύμβασης.
Η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων με την κατάργηση των δύο μνημονιακών μέτρων του 2012, μέσω ενός οδικού χάρτη, το περιεχόμενο του οποίου θα νομοθετηθεί στις αρχές του 2026, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.
