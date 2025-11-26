Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν σήμερα

Ολοκληρώνεται σήμερα η πληρωμή των συνταξιούχων για τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2025. Το απόγευμα, μετά τις 17:00 αναμένεται να κατατεθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους και θα αφορούν τις κύριες και επικουρικές συντάξεις.
Βάσει του προγραμματισμού σήμερα, Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, χρήματα στους λογαριασμούς τους θα δουν οι μισθωτοί συνταξιούχοι τέως ασφαλιστικών ταμείων όπως ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ και ΔΕΗ όπως και οι πρώην ασφαλισμένοι σε Δημόσιο (κύριες και επικουρικές), Τράπεζες και ΕΤΑΤ
Τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιoύχων μετά τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου και θα μπορούν να κάνουν ανάληψη τις συντάξεις τους.
- Aποκαλύφθηκε ο βασικός παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο - Και δεν είναι το κάπνισμα, το αλκοόλ ή ο ήλιος
- Η Ουκρανία συμφώνησε στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ: Εκκρεμούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας
- Η πιο παράξενη εκκλησία της Ελλάδας που οι άγιοι είναι σαν αρχαίοι φιλόσοφοι
- Ρουκ Ζουκ: Το φλερτ παίκτη στη Ζέτα Μακρυπούλια και το «Big» παρατσούκλι που την έστειλε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.