Συντάξεις Απριλίου 2026: Ποιοι θα δουν νωρίτερα τα χρήματα στον λογαριασμό τους

Νωρίτερα θα μπουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων, οι συντάξεις Απριλίου 2026,

Ο λόγος είναι ότι η αργία της 25ης Μαρτίου επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα πληρωωμών. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στο ΑΤΜ από την Τρίτη 24 Μαρτίου, όπως και τα χρήματα από τις επικουρικές συντάξεις στον ιδιωτικό τομέα.

Οι πρώτοι που θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους είναι οι συνταξιούχων που προέρχονται από τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία:

ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες)

ΟΓΑ (αγρότες)

ΕΤΑΑ (επιστήμονες – αυτοαπασχολούμενοι)