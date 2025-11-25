Μενού

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι επόμενοι συνταξιούχοι που θα πληρωθούν

Άρχισαν οι πληρωμές για τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2025. Πότε μπαίνουν τα χρήματα.

Reader symbol
Newsroom
syntaxeis
Ανάληψη από ΑΤΜ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πληρωμές για τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2025, καθώς χθες Δευτέρα κατατέθηκαν στους λογαριασμού τα χρήματα για τους συνταξιούχους από τέως ασφαλιστικά ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ μεταξύ άλλων.

Η δεύτερη φάση πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ στους συνταξιούχους είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Οι μισθωτοί συνταξιούχοι τέως ασφαλιστικών ταμείων όπως ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ και ΔΕΗ όπως και οι πρώην ασφαλισμένοι σε Δημόσιο (κύριες και επικουρικές), Τράπεζες και ΕΤΑΤ θα πληρωθούν εκείνη την ημέρα.

Ωστόσο, μετά τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου θα μπορούν να κάνουν ανάληψη τις συντάξεις τους.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ