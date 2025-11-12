Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους

Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025. Οι δικαιούχοι συνταξιούχοι θα λάβουν τα χρήματα τους στους λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016) μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, δηλαδή για Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς από 1.1.2017 και έπειτα.

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μισθωτών και Μη Μισθωτών).

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 θα πληρωθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων – ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), καθώς και του ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.