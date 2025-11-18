Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου θα καταβληθούν σε όλους τους δικαιούχους συνταξιούχους, οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025.

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου θα γίνουν πληρωμές από τα τέως ασφαλιστικά ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ μεταξύ άλλων. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στο ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 17:00 το απόγευμα, δηλαδή την τελευταία Δευτέρα του Νοεμβρίου.

Η δεύτερη φάση πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ στους συνταξιούχους είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Οι μισθωτοί συνταξιούχοι τέως ασφαλιστικών ταμείων όπως ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ και ΔΕΗ όπως και οι πρώην ασφαλισμένοι σε Δημόσιο (κύριες και επικουρικές), Τράπεζες και ΕΤΑΤ θα πληρωθούν εκείνη την ημέρα.

Ωστόσο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου θα μπορούν να κάνουν ανάληψη τις συντάξεις τους.