Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα πληρωθούν - Τι ισχύει για το επίδομα των 250 ευρώ

Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2025, καθώς οι δικαιούχοι σύντομα θα δουν στον λογαριασμό τα ποσό που τους αναλογεί.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Την ίδια ημέρα μπαίνουν και οι επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 στο Δημόσιο.

Ωστόσο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου θα μπορούν να κάνουν ανάληψη τις συντάξεις τους.

Συντάξεις: Το επίδομα των 250 ευρώ

Μάλιστα εκτός από τις συντάξεις χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι αναμένουν να πληρωθούν και το επίδομα 250 ευρώ.

Δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ είναι όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που έχουν τεθεί από την ΑΑΔΕ. Βασική προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024.