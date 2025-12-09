Συντάξεις έως 940 ευρώ καθαρά λαμβάνει το 55% των συνταξιούχων

Άκρως αποκαλυπτικά είναι τα τελευταία στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών των Συντάξεων «Ήλιος» που φανερώνουν ότι το σύνολο των συνταξιούχων, δηλαδή 2.517.615 άτομα, εισπράττει μέση σύνταξη της τάξης των 794,5 ευρώ το μήνα (845,62 ευρώ μεικτά).
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Νέα κλιμάκωση από τους αγρότες με αποκλεισμούς λιμανιών: Χάρτης με τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα
- «Μου έχουν πει ότι δεν τους κάνω, επειδή φαίνομαι πιο νέα»: Η Τζωρτζίνα Λιώση στο Reader
- Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης - Ποιος μπαίνει στη θέση του στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα»
- Βαλάντης: Η στιγμή που εκνευρίζεται με τους μουσικούς του και φτύνει στη σκηνή
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.