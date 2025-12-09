Μενού

Συντάξεις έως 940 ευρώ καθαρά λαμβάνει το 55% των συνταξιούχων

Τον Οκτώβριο η μέση επικουρική σύνταξη ανέρχεται στα 196,43 ευρώ μεικτά (184,80 ευρώ καθαρά) και το μέσο μέρισμα ανέρχεται στα 113,87 ευρώ μεικτά (106,68 ευρώ καθαρά).

Άκρως αποκαλυπτικά είναι τα τελευταία στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών των Συντάξεων «Ήλιος» που φανερώνουν ότι το σύνολο των συνταξιούχων, δηλαδή 2.517.615 άτομα, εισπράττει μέση σύνταξη της τάξης των 794,5 ευρώ το μήνα (845,62 ευρώ μεικτά).

