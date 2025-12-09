Συντάξεις έως 940 ευρώ καθαρά λαμβάνει το 55% των συνταξιούχων

Άκρως αποκαλυπτικά είναι τα τελευταία στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών των Συντάξεων «Ήλιος» που φανερώνουν ότι το σύνολο των συνταξιούχων, δηλαδή 2.517.615 άτομα, εισπράττει μέση σύνταξη της τάξης των 794,5 ευρώ το μήνα (845,62 ευρώ μεικτά).

