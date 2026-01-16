Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι

Την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου, που είναι και η τελευταία εργάσιμη, θα καταβληθούν από τον ΕΦΚΑ οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε. Η καταβολές των χρημάτων θα γίνουν σε δύο φάσεις καθώς την Τρίτη 27/1 θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι από τα ταμεία μη μισθωτών, ενώ την Πέμπτη 29/1 εκείνοι που ήταν μισθωτοί.

Οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν ως εξής: Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026. Την ίδια ημέρα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, θα καταβάλει τις συντάξεις και ο ΟΓΑ. Το ΕΤΑΑ (μη μισθωτών) θα προχωρήσει επίσης σε πληρωμές την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026. Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (για μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1/1/2017 και έπειτα), θα καταβληθούν επίσης την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026. Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς, θα πληρωθούν την ίδια ημέρα.

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026

Στις 29 Ιανουαρίου θα πληρωθούν οι συντάξεις από: ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Δημόσιο, προσωρινές Ενόπλων Δυνάμεων, ΝΑΤ και ΚΕΑΝ, ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ όπως καθι οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα ποσά θα πιστωθούν και αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς μία ημέρα νωρίτερα, την προηγούμενη εργάσιμη.