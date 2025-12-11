Μενού

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές – Όλες οι αλλαγές από τον ΕΦΚΑ

Νωρίτερα οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2026, δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμής μισθωτών και μη μισθωτών.

Συντάξεις | Shutterstock
Οι συντάξεις Ιανουαρίου θα καταβληθούν νωρίτερα φέτος, καθώς ο ΕΦΚΑ εφαρμόζει νέο προγραμματισμό πληρωμών. Στόχος είναι η ενοποίηση ημερομηνιών για κύριες και επικουρικές συντάξεις, με διαφοροποίηση στις ημέρες καταβολής μισθωτών και μη μισθωτών.

  • Μισθωτοί: Πληρωμή την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

  • Μη μισθωτοί: Πληρωμή την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Οι ημερομηνίες τροποποιούνται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις με απόφαση Δ.Σ. ΕΦΚΑ και έγκριση Υπουργείου Εργασίας. Ο νόμος 4387/2016 εξακολουθεί να προβλέπει την καταβολή συντάξεων την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Αναλυτικό πρόγραμμα πληρωμών

  • Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025: Νέοι συνταξιούχοι (μετά 1/1/2017), ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ.

  • Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025: ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο, λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ μισθωτών.

Τα ποσά των συντάξεων Ιανουαρίου 2026 θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς μετά τις 17:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

 

