Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές – Όλες οι αλλαγές από τον ΕΦΚΑ

Οι συντάξεις Ιανουαρίου θα καταβληθούν νωρίτερα φέτος, καθώς ο ΕΦΚΑ εφαρμόζει νέο προγραμματισμό πληρωμών. Στόχος είναι η ενοποίηση ημερομηνιών για κύριες και επικουρικές συντάξεις, με διαφοροποίηση στις ημέρες καταβολής μισθωτών και μη μισθωτών.

Μισθωτοί : Πληρωμή την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Μη μισθωτοί: Πληρωμή την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Οι ημερομηνίες τροποποιούνται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις με απόφαση Δ.Σ. ΕΦΚΑ και έγκριση Υπουργείου Εργασίας. Ο νόμος 4387/2016 εξακολουθεί να προβλέπει την καταβολή συντάξεων την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Αναλυτικό πρόγραμμα πληρωμών

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 : Νέοι συνταξιούχοι (μετά 1/1/2017), ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025: ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο, λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ μισθωτών.

Τα ποσά των συντάξεων Ιανουαρίου 2026 θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς μετά τις 17:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.