Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Πότε θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι για κάθε Ταμείο

Νωρίτερα θα καταβληθούν φέτος οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026, ώστε οι συνταξιούχοι να λάβουν μέσα στον Δεκέμβριο και να έχουν τα χρήματά τους πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η αύξηση που προβλέπεται ανέρχεται σε 2,4% και αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους, δίνοντας μια μικρή οικονομική ανάσα σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αλλαγές για όσους έχουν προσωπική διαφορά καθώς και για όσους επιβαρύνονται με την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, ενώ αντίθετα οι επικουρικές συντάξεις, που αφορούν 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, δεν θα λάβουν καμία αύξηση και φέτος.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις: την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα και των μη μισθωτών, ενώ την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσουν οι κύριες συντάξεις ΙΚΑ, Δημοσίου, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, μαζί με τις επικουρικές του Δημοσίου.

Οι αυξήσεις διαμορφώνονται ανάλογα με το ποσό της σύνταξης: για συντάξεις από 500 έως 850 ευρώ η μηνιαία αύξηση κυμαίνεται από 12 έως 19 ευρώ, για συντάξεις από 900 έως 1.300 ευρώ από 21 έως 31 ευρώ, για συντάξεις από 1.400 έως 1.700 ευρώ από 34 έως 41 ευρώ, ενώ για συντάξεις από 1.800 έως 2.000 ευρώ η αύξηση φτάνει τα 43 έως 48 ευρώ.