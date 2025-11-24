Μενού

Συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ λαμβάνει η πλειοψηφία - Χάσμα 590 ευρώ σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

O μέσος όρος δαπάνης σύνταξης για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα είναι κατά 43,34% χαμηλότερος.

Χρήματα μετρητά | Shutterstock
Έξι στους δέκα συνταξιούχους λαμβάνουν σύνταξη (λόγω γήρατος) χαμηλότερη των 1.000 ευρώ, ενώ μόλις το 41,25% ξεπερνά το «φράγμα» αυτό. Πρόκειται κυρίως για παλαιούς συνταξιούχους που ολοκλήρωσαν τον εργασιακό τους βίο πριν την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου και πρόλαβαν τις αλλαγές στον υπολογισμό του ανταποδοτικού σκέλους των συντάξεων που οδήγησαν στην συμπίεσή τους.

