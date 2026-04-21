Συντάξεις Μαΐου 2026: Έρχονται πληρωμές, οι ημερομηνίες ανά ταμείο

Στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αρχίζει η καταβολή των χρημάτων για τις συντάξεις Μαΐου 2026 που αφορά χιλιάδες συνταξιούχους. Οι πληρωμές ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, όπως συμβαίνει κάθε μήνα, με τα χρήματα να καταβάλλονται την προηγούμενη εργάσιμη.
Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
