Μενού

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Αρχίζουν οι καταβολές - Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται πρώτοι

Από σήμερα αρχίζει η καταβολή των χρημάτων για τις συντάξεις Μαρτίου 2026. Το πλάνο του ΕΦΚΑ για τις πληρωμές.

Reader symbol
Newsroom
Πληρωμές συντάξεις
Πληρωμές | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Η ώρα της πληρωμής για τους συνταξιούχους έφτασε καθώς από σήμερα, Παρασκευή, αρχίζει η καταβολή των χρημάτων για τις συντάξεις Μαρτίου 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΚΑ οι πληρωμές για κύριες και επικουρικές συντάξεις, θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 

  • Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
  • Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ