Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές στους συνταξιούχους

Οι ημερομηνίες με τις πληρωμές για τις συντάξεις Μαρτίου 2026 και πώς τις επηρεάζει η αργία της Καθαράς Δευτέρας.

Συντάξεις
Αλλαγές στην καταβολή των χρημάτων για τις συντάξεις Μαρτίου 2026, φέρνει η αργία της Καθαρά Δευτέρας, καθώς οι συνταξιούχοι μη μισθωτοί των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ αναμένεται να λάβουν νωρίτερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. 

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Η καταβολή των χρημάτων αναμένεται να γίνει από το απόγευμα της Παρασκευής 20/2.

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τις ίδιες ημερομηνίες αναμένεται να καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις στους συνταξιούχους. Συγκεκριμένα την Τρίτη (24/2) θα γίνει η πληρωμή των επικουρικών συντάξεων στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτοί και μη μισθωτοί). Την Πέμπτη (26/2) πληρώνονται στο Δημόσιο τόσο οι κύριες όσο και οι επικουρικές συντάξεις.
 

