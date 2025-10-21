Μενού

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα πληρωθούν κύριες και επικουρικές

Μέσα στην εβδομάδα αρχίζει η καταβολή χρημάτων για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025.

Από την τρέχουσα εβδομάδα αρχίζουν οι πληρωμές για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025. Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ οι συνάξεις των Μη Μισθωτών θα καταβληθούν την επόμενη Δευτέρα (27/10) κάτι που σημαίνει πως τα χρήματα θα μπουν στους λογαριασμούς από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου. 

Παράλληλα θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Το πλάνο πληρωμών

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ