Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι

Νωρίτερα θα γίνουν οι πληρωμές για τις κύριες συντάξεις Νοεμβρίου 2025, λόγω και της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, την τελευταία εργάσιμη εβδομάδα του μήνα. Έτσι οι συνταξιούχοι, μισθωτή και μη, θα αρχίσουν να πληρώνονται από την προηγούμενη εβδομάδα.

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016) μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς. Τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς από την προηγούμενη Παρασκευή (24/10)

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. αντίστοιχα τα χρήματα θα είναι στους λογαριαμσούς από τη Δευτέρα (27/10).

Επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου 2025

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επικουρικές συντάξεις, πρώτα πληρώνονται οι επικουρικές στον ιδιωτικό τομέα τη Δευτέρα (27/10), με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα στο ΑΤΜ τρεις ημέρες νωρίτερα, την Παρασκευή (24/10). Ακολουθούν οι επικουρικές στο Δημόσιο την Τετάρτη (29/10), με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα τη Δευτέρα (27/10), καθώς μεσολαβεί η 28η Οκτωβρίου που είναι αργία.