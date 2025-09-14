Συντάξεις: Πού θα «κλειδώσει» η αύξηση του 2026 - Πόσα κερδίζουν όσοι έχουν προσωπική διαφορά

Αύξηση συντάξεων της τάξης του 2,35% «δείχνουν» οι προβλέψεις για το 2026, με βάση τον μέσο όρο μεταβολής ΑΕΠ και πληθωρισμού.

Το ακριβές ποσοστό θα «κλειδώσει» στο τέλος του έτους, όμως την αύξηση δεν θα εισπράξουν ολόκληρη και τα 2,5 εκατ. συνταξιούχων, καθώς οι 671.000 που διατηρούν θετική προσωπική διαφορά θα την λάβουν «σπαστά».

Πιο συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά (από ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ) που στερήθηκαν τις αυξήσεις εδώ και 3 χρόνια (2023, 2024, 2025) θα λάβουν το μισό της αύξησης (περίπου 1,18%) το 2026 και από το 2027 ολόκληρο το 2,35%.

