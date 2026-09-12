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Συντάξεις: Τακτικές, έκτακτες πληρωμές και αυξήσεις πριν το 2027 - Το χρονοδιάγραμμα

Τακτικές και έκτακτες πληρωμές περιμένουν το σύνολο των συνταξιούχων έως το τέλος του έτους, ενώ λίγο πριν τα Χριστούγεννα θα λάβουν και τις αυξήσεις στις συντάξεις τους.

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Συντάξεις | Shutterstock
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Σημειώνεται ότι το οριστικό ποσοστό της αύξησης θα καθοριστεί με βάση τις μακροοικονομικές εκτιμήσεις του τελικού σχεδίου του Προϋπολογισμού που θα κατατεθεί τον Νοέμβριο 2026 και για πρώτη φορά θα αφορά όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους, ακόμη κι εκείνους που διατηρούν ακόμη προσωπική διαφορά. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει το τέλος των τελευταίων ανισοτήτων μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων.

Ωστόσο μέχρι τότε, μεσολαβούν άλλες 4 τακτικές πληρωμές, και μία εμβόλιμη που αφορά την «13η σύνταξη» που θέσπισε η κυβέρνηση και για φέτος την αύξησε στα 400 ευρώ.

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