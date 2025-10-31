Τα 10 καλύτερα μεταπτυχιακά στον κόσμο: Η λίστα του LinkedIn για το 2025

Η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου δεν περιορίζεται μόνο στην εμβάθυνση γνώσεων και την εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς, συχνά αποτελεί και ισχυρό εφόδιο για τη διεκδίκηση υψηλότερων αποδοχών και πιο προνομιακών θέσεων στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του U.S. News and World Report, ο μέσος αρχικός μισθός –μαζί με τα μπόνους– για τους αποφοίτους προγραμμάτων MBA το 2024 ανήλθε στα 121.324 δολάρια.

Σύμφωνα με το insider.gr, το LinkedIn έδωσε στη δημοσιότητα την παγκόσμια κατάταξη των κορυφαίων MBA για το 2025.

Στην κορυφή βρίσκεται, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Μεταπτυχιακή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Στάνφορντ.

Οι απόφοιτοι αυτών των προγραμμάτων προσελκύουν το ενδιαφέρον κορυφαίων εργοδοτών, με εταιρείες όπως η Deloitte, η Amazon και η McKinsey να συγκαταλέγονται στους βασικούς προσλαμβάνοντες. Οι περισσότεροι βρίσκουν επαγγελματική αποκατάσταση σε τομείς όπως οι υπηρεσίες, τα χρηματοοικονομικά και η μεταποίηση.

Η πλατφόρμα επαγγελματικής δικτύωσης χρησιμοποίησε αποκλειστικά δεδομένα από τον ιστότοπό της για να προσδιορίσει ποια προγράμματα MBA προσφέρουν τις καλύτερες δυνατότητες για τους φοιτητές σε μια σειρά παραγόντων, όπως η εισαγωγή στην αγορά εργασίας, τα ποσοστά προαγωγής, το ηγετικό δυναμικό και η ποικιλομορφία των προγραμμάτων.

Αρκετά πανεπιστήμια του Ivy League, όπως το Harvard Business School και το Wharton School of Business στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια βρίσκονται ανάμεσα στα 10 καλύτερα προγράμματα MBA στον κόσμο.

«Η ζήτηση προσλήψεων είναι εξαιρετικά ισχυρή από αυτές τις σχολές», τόνισε στο CNBC η Λάουρα Λορενζέτι, ανώτερη διευθύντρια και αρχισυντάκτρια του LinkedIn News.

«Αυτές οι σχολές είναι πραγματικά εξαιρετικές για το ηγετικό τους δυναμικό και για το πώς οι απόφοιτοί τους αποκτούν ικανότητες εξέλιξης και αναρρίχησης σε υψηλότερες βαθμίδες στην καριέρα τους» πρόσθεσε.

Ακολουθούν τα 10 καλύτερα προγράμματα MBA στον κόσμο το 2025 σύμφωνα με το LinkedIn, καθώς και τα δίδακτρα από τον ιστότοπο κάθε σχολής.

Stanford Graduate School of Business - Τοποθεσία: Καλιφόρνια - Δίδακτρα 2025-26: 85.755 δολάρια

Harvard Business School - Τοποθεσία: Κέιμπριτζ, Μασαχουσέτη - Δίδακτρα 2025-26: 78.700 δολάρια

INSEAD - Τοποθεσία: Γαλλία, Σιγκαπούρη, ΗΑΕ - Δίδακτρα 2025-26: 121.215 δολάρια

Pennsylvania Wharton School of Business - Τοποθεσία: Φιλαδέλφεια - Δίδακτρα 2025-26: 87.970 δολάρια

Indian School of Business - Τοποθεσία: Χαϊντεραμπάντ - Δίδακτρα 2026-27: 21.961 δολάρια

Kellogg School of Management at Northwestern - Τοποθεσία: Έβανστον, Ιλινόις - Δίδακτρα 2025-26: 86.370 δολάρια

Sloan School of Management - Τοποθεσία: Κέιμπριτζ, Μασαχουσέτη - Δίδακτρα 2025-26: 89.000 δολάρια

Tuck School of Business (Dartmouth College) - Τοποθεσία: Νιου Χάμσιρ - Δίδακτρα 2025-26: 84.250 δολάρια

Columbia Business School (Πανεπιστήμιο Columbia) - Τοποθεσία: Νέα Υόρκη - Δίδακτρα 2025-26: 91.172 δολάρια

London Business School - Τοποθεσία: Λονδίνο - Δίδακτρα 2025-26: 162.448 δολάρια

Τα προγράμματα MBA, ειδικά στα κορυφαία πανεπιστήμια, παρέχουν στους φοιτητές τις δεξιότητες και τους πόρους που χρειάζονται για να... «ανοίξουν τα φτερά τους» σε μια ποικιλία τομέων, ακόμη και σε κλάδους αιχμής όπως είναι η αναδυόμενη τεχνολογία -παραδείγματος χάριν η ΑΙ που αλλάζει συνεχώς τον τρόπο λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων.

«Τα προγράμματα MBA είναι φανταστικά στο να διδάσκουν στους φοιτητές πώς να σκέφτονται, πώς να δημιουργούν συνδέσεις, πώς να έχουν ενσυναίσθηση πώς να δημιουργούν και να ηγούνται ομάδων.

Ακόμα και καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αναπτύσσεται ως εργαλείο, αυτές είναι βασικές ικανότητες που θα συνεχίσουν να είναι σημαντικές στον εργασιακό κόσμο» καταλήγει το δημοσίευμα.